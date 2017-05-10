Жительница Москвы бросила у бойлерной двухнедельного ребенка

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Москва, 10 мая. В Москве задержали 31-летнюю женщину, оставившую двухнедельного ребенка у бойлерной на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Грудного ребенка обнаружили у бойлерной на Вешняковской улице. Девочку отправили в больницу, сейчас ее жизнь находится вне опасности. Полицейские быстро вычислили женщину, бросившую малышку на холодной земле, и задержали ее на Свободном проспекте. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело

Добавим, как сообщало ранее агентство Ura.ru, челябинскую учительницу, которая била первоклассников шахматной доской, будут судить 16 мая. Экс-педагогу инкриминируют две статьи Уголовного кодекса и целый «букет» изощренных издевательств над малышами.