Киев признал негативный эффект от блокады Донбасса

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Киев, 10 мая. На показателях экономической активности отразился негативный эффект от введения Киевом блокады Донбасса. Как сообщается в заявлении Совета финансовой стабильности Украины, к концу 2017 года он станет более ощутимым.

Так, в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка в среду, говорится, что «дополнительное негативное влияние на показатели роста производства и платежного баланса будет заметным к концу 2017 года». Также отмечается, что негативный эффект блокады был достаточно быстрым и заметным.

Напомним, ранее в ООН заявили, что мирные жители Донбасса не должны подвергаться дополнительным страданиям и задача Киева – создать необходимые для этого условия.

2 мая на переговорах с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель также интересовалась деталями экономической блокады Донбасса со стороны Киева