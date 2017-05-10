ДНР на переговорах в Минске поднимет вопрос обмена пленными с Киевом

Донецк, 10 мая. На следующем заседании трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоится 15 мая, представители ДНР будут добиваться от украинской стороны завершения процесса верификации пленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

«Я уже направила координатору ОБСЕ Тони Фришу письмо о том, что Украина не выполнила свои обязательства. Но мы обязательно найдем решение для наших ребят. Я уверена, что 15 мая мы его найдем, так как будем настаивать на том, что верификация должна закончиться в полном объеме», — сказала Морозова.