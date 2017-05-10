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Политика
Трамп и новый президент Южной Кореи обсудили проблему КНДР

Трамп и новый президент Южной Кореи обсудили проблему КНДР

18:23  10 Мая 2017
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Трамп и новый президент Южной Кореи обсудили проблему КНДР

Москва, 10 мая. Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонные переговоры с новым президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом журналистам в среду сообщили официальные представители Сеула.

В ходе диалога политики обсудили проблему Северной Кореи. Кроме того, Трамп готов принять Мун Чжэ Ина в Вашингтоне.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил нового главу Южной Кореи Мун Чжэ Ина с победой на президентских выборах.

Алексей Громов
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