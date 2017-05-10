Стало известно, когда появится новый YotaPhone

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Москва, 10 мая. Производитель YotaPhone обещает выпустить третью версию смартфона до конца лета 2017 года. Гаджет может появиться сразу в трех версиях.

На официальном сайте Yota Devices уже появилось первое изображение смартфона. Он будет прямоугольной формы. Прошлая версия отличалась закругленным корпусом. Характеристики новой модели пока не сообщаются.

По информации "Известий", YotaPhone 3 должен был выйти в свет еще в прошлом году, однако из-за проблем с финансированием этого так и не произошло.

Изначально планировалось, что YotaPhone 3 будет выпущен в двух разных форматах по аналогии с iPhone, который разработан сразу в двух размерах — увеличенном и стандартном.