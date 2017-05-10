Красная смерть: ученые выяснили опасность мяса для здоровья

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Кембридж, 10 мая. Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, что красное мясо и безалкогольные напитки могут стать причиной подагры. По словам экспертов, «западная диета» серьезно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

В ходе исследования эксперты выяснили, что определенный набор продуктов может увеличить риск развития одной из самых опасных форм артрита. Во время подагры в суставах образуются кристаллы урата, которые вызывают приступы сильнейшей боли. Подагра чаще всего поражает людей старше 30 лет.

Эксперты проанализировали данные более 44 тысяч мужчин в возрасте 40-75 лет, у которых была диагностирована подагра. Все добровольцы прошли медицинские тесты и заполнили анкеты по пищевым пристрастиям.

Оказалось, что употребление орехов, овощей и фруктов на 31% уменьшает риск развития подагры. Такие диета способствует стабилизации давления.