Трамп принимает Лаврова в Белом доме, закрывшись от прессы

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Вашингтон, 10 мая. Президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. В настоящий момент президент США Дональд Трамп принимает высокопоставленного российского дипломата в Белом доме, встреча проходит в закрытом режиме.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на повестке дня — ситуация вокруг Сирии и на Украине, а также развитие двусторонних отношений. По сообщению спикера Кремля Дмитрия Пескова, Лавров также намерен поднять на переговорах вопрос о координации РФ и США в борьбе с терроризмом.​