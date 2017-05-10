Работница турецкого McDonalds вылила на мальчика из Сирии стакан кипятка

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Анкара, 10 мая. Сотрудницу турецкого McDonalds уволили после того, как она отправила в больницу мальчика из Сирии. На глазах у посетителей она вылила на его шею стакан кипятка.

Как пишет Daily Mail, работнице ресторана не понравилось, что ребенок вел себя слишком шумно, поэтому она решила «успокоить» его нестандартным способом. На коже юного сирийца тут же появились волдыри, после чего потерпевшего увезли в больницу. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет местная полиция.