Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Работница турецкого McDonalds вылила на мальчика из Сирии стакан кипятка

Работница турецкого McDonalds вылила на мальчика из Сирии стакан кипятка

18:04  10 Мая 2017
121

Работница турецкого McDonalds вылила на мальчика из Сирии стакан кипятка

Анкара, 10 мая. Сотрудницу турецкого McDonalds уволили после того, как она отправила в больницу мальчика из Сирии. На глазах у посетителей она вылила на его шею стакан кипятка.

Как пишет Daily Mail, работнице ресторана не понравилось, что ребенок вел себя слишком шумно, поэтому она решила «успокоить» его нестандартным способом. На коже юного сирийца тут же появились волдыри, после чего потерпевшего увезли в больницу. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняет местная полиция.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть