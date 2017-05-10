Главные новости 10 мая

В закладки

Скопировать

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 10 мая.

В Киеве определили десять победителей первого полуфинала «Евровидения-2017». «Не обошлось без фриков»: зрители оценили первый полуфинал «Евровидения».

Простые киевляне говорят о невозможности примирения между неонацистами и нормальными людьми, поэтому жители Донбасса правы, взяв в руки оружие. Киевляне: примирения с неонацистами не будет, а Донбасс поступает правильно, защищаясь от них.

Депутат Рады Надежда Савченко направила избранному президенту Франции Эммануэлю Макрону письмо на английском языке с просьбой защитить территориальную целостность Украины и усилить антироссийские санкции. Савченко дала Макрону совет по санкционной политике против России.

По итогам первого полуфинала музыкального конкурс «Евровидение-2017» были определены десять исполнителей, которые проходят в финал. Грузия и Латвия не прошли в финал «Евровидения-2017».

Авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» Кубани и «других украинских территорий» под контроль Киева. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Киев просит у России «вернуть» Крым, Донбасс и Кубань.

Мэр города Борис Филатов прекращает финансирование ветеранских организаций. Вместо этого бюджетные средства будут направлены бывшим участникам военной операции в Донбассе. Азаров о Дне Победы в Днепре: Режим испугался, что отморозков на всех не хватит.

Необходимо обеспечить внесение поправок в закон об обязательной сертификации счетчиков ЖКХ в России, заявил президент России Владимир Путин. Путин поручил ввести обязательную сертификацию коммунальных счетчиков.

Американские ученые заявили, что употребление в пищу картофеля не приводит к ожирению, а, напротив, помогает похудеть. Ученые опровергли связь употребления картофеля и ожирения.

Поклонники «Евровидения» подняли на смех участников этого года и обвинили их в плагиате. Фанаты в номерах, представленных в полуфинале соревнования, увидели явные параллели с выступлением российского певца Сергея Лазарева на прошлогоднем конкурсе. Участников «Евровидения-2017» уличили в копировании номера Лазарева.

Дело тут не в неонацизме карателей, а в готовности властей Украины к поражению. Лузерство как национальная идея: Дмитрий Лекух о мемориале АТО в киевском военном музее.