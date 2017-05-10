Джабаров: Бандюганы из «Азова» должны ответить за нападение на ветеранов Афганистана

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В украинском Николаеве силовики батальона «Азов» напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса, и избили всех, кто находился внутри. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Около 30 националистов разгромили офис, в котором располагались ветераны-афганцы. По сообщениям в СМИ, сначала в офис зашли несколько человек, представившись «парламентерами», с целью разобраться в инциденте, который произошел накануне, 9 мая. Ранее Лента.ру сообщала, что в День Победы украинские националисты попытались напасть на колонну ветеранов Афганистана, шедшую возлагать цветы к памятнику участникам десанта Ольшанского и Вечному огню. Ветераны не растерялись и дали сдачи группе радикалов.

Беседы не получилось: следом за переговорщиками в здание ворвались порядка 30 человек в масках, среди которых были члены батальона «Азов», которые начали крушить стоящие в приемной флаги. На тот момент в офисе ассоциации находились семь человек, включая главу Юрия Соловья, первого принявшего на себя удары националистов. Его и его товарищей сбили с ног и избили. Как сообщает «Таймер», Юрию Соловью пробили череп металлическим прутом. Также отмечается, что полиция, приехавшая на место, не торопилась предпринимать попытки по задержанию радикалов, а они не спешили скрываться.

Как сказали сами праворадикалы, сегодняшний инцидент — это месть за День Победы.

Ветеран Афганистана, полковник, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, герой России Вячеслав Бочаров в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что поведение подобных групп, как «Азов», уже стало нормой — «безнаказанность порождает вседозволенность.

«Я знаю, что вчера, в День Победы, на одну из колонн, где шли афганцы, напали националисты, за что сразу и получили. А о развитии событий я не слышал. Это звенья одной цепи, не вижу ничего экстраординарного. У националистов нет ничего святого, и никогда не было, к сожалению. Они находятся под покровительством Украинской власти. Если будут разбираться по тем законам, то в этом инциденте останутся виноваты ветераны Афганистана, — комментирует для ФАН Вячеслав Бочаров. — Судить лучше тогда, когда предметно знаешь суть произошедшего. Моя реакция — это эмоции человека, который прошел Афганистан. Тогда мы выполняли для государства важную задачу. Вы же знаете, что ранее объединенные ветеранские организации на Украине раскололись: афганцы в ДНР не всегда находят понимание с афганцами, которые находятся в Киеве, или в Западной Украине. Идет гражданская война. Главное не то, что напали на афганцев в этой колонне, а то, что эти люди чувствуют вседозволенность и нападают не только на ветеранов боевых действий. Все мы видели, как они приходят в органы муниципального самоуправления, начинают диктовать свои условия, унижать руководство, принуждать писать заявления об уходе.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что подобные действия националистов не должны остаться безнаказанными.

«Есть такое понятие, как афганское братство. Вне зависимости от страны, где живут его члены, в России или на Украине, или в другой бывшей союзной республике, такие вещи нельзя оставлять безнаказанными. Я надеюсь, что на это нападение обратит внимание Следственный комитет России, поскольку «Азов» — известная, по сути, террористическая организация, которая ославила себя так, что говорить противно, — комментирует для ФАН Владимир Джабаров. — Надеюсь, что если будет возбуждено уголовное дело, то эти люди будут объявлены в розыск и, рано или поздно, они предстанут перед судом. Но для этого наши российские афганские организации должны быть инициаторами. И, разумеется, МИД РФ не оставит без внимания подобный инцидент. Мы знаем, что реакция международного сообщества на события в Киеве, которые в частности произошли 9 мая, когда людям не давали участвовать в мирных демонстрациях, крайне негативна. Я надеюсь, что на это обратят внимание и цивилизованные европейцы, которые зовут Украину в цивилизованную Европу. А зовут они бандюганов и потенциальных убийц».