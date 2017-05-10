Российские ученые нашли ген, провоцирующий развитие рассеянного склероза

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Москва, 10 мая. Российские ученые обнаружили мутацию в генах человека, которая оказывает влияние на развитие таких болезней, как рассеянный склероз, волчанка, артрит, результаты исследований опубликованы в PLoS One.

Целый ряд болезней человека могут быть спровоцированы не микробами или вирусами, а сбоями в иммунной системе, которые заставляют клетки атаковать здоровые ткани. К этим недугам российские ученые причисляют рассеянный склероз, волчанку, диабет первого типа и артрит.

Известно, что российским исследователям из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта удалось открыть определенную мутацию в ДНК, которая провоцирует развитие вышеназванных болезней. Ученые провели масштабные генетические эксперименты на грызунах, доказав, что ген IL2RA меняет соседние гены в цепочке ДНК.