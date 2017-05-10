Порошенко заручился поддержкой шведских политиков для борьбы против «Северного потока - 2»

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Киев, 10 мая. Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с лидером умеренной коалиционной партии Швеции Анной Кинберг. В ходе встречи стороны договорились о совместном противодействии строительству российского газопровода «Северный поток - 2».

Как сообщает пресс-служба администрации украинского президента, Кинберг поздравила Порошенко с позитивными сдвигами на пути реформ. Она также пообещала, что Швеция будет оказывать всестороннюю поддержку Украине.

Обе стороны подчеркнули необходимость сохранять единство внутри Евросоюза в вопросе противодействия России. Они также высказались за антироссийские санкции. Порошенко и Кинберг договорились о совместных шагах, направленных против строительства газопровода «Северный поток - 2».

Ранее сообщалось, что «Газпром» намерен сохранить транзит газа через Украину в Европу после начала работы газопровода.