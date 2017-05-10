Суд вернул «Роснефти» и «Башнефти» иск к АФК «Система» на 106 млрд рублей

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Москва, 10 мая. Арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» на 106,6 млрд рублей. Соответствующее определение сегодня опубликовали в картотеке арбитражных дел.

В АФК «Система» назвали данное определение столичного суда законным и полностью соответствующим позиции корпорации. Представитель компании заявил ТАСС, что ответчик считает требования истцов необоснованными и противоречащими нормам права.

Ранее «Роснефть» и «Башнефть» подали иск о взыскании 106,6 млрд рублей с АФК «Система» и ее «дочки» «Система-Инвест». В материалах суда указано, что претензии к ответчику связанны с убытками «Башнефти» при реорганизации в 2014 году. Между тем пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев сообщал, что работников АФК «Система» подозревают в махинациях и незаконном выводе активов.