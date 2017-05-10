Озеров: РФ может при необходимости отправить дополнительное вооружение в Сирию

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Москва, 10 мая. Россия может направить в Сирию дополнительное вооружение, которое будет использоваться для охраны мест дислокации российских военнослужащих. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Россия ведет в Сирии борьбу с терроризмом, воевать больше ни с кем не намерена, и если возникает необходимость в усилении наших артиллерийских частей для охраны мест дислокации наших военнослужащих, то здесь нет ничего криминального», — сказал Озеров в комментарии РИА Новости.

Он напомнил, что ранее Совфед дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ в Сирии. Данный документ не предусматривает ограничения по количеству и видам вооружений, поэтому отправка дополнительного вооружения может происходить без согласия Совета Федерации.