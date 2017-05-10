Клип на легендарную песню «Темная ночь» собрал более 3 млн просмотров в Интернете

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Москва, 10 мая. Новый клип на знаменитую песню «Темная ночь» из фильма фильма «Два бойца» в исполнении российских рок-звезд набирает популярность в Интернете.

За несколько дней видео собрало уже более 3 млн просмотров в соцсетях и стало одним из самый обсуждаемых публикаций РЕН ТВ. Многие Интернет-пользователи использовали клип, чтобы поздравить своих родных с Днем Победы.

Песню исполнили Вадим Самойлов, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичериноа, солист «Ума2рман» Владимир Крестовский, Сергей Галанин и Вадим Степанцов. Ролик также увидели гости фестиваля «Военная тайна» РЕН ТВ, состоявшегося в Парке Победы 9 мая.