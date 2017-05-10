Сына одного из лидеров ИГ в Сирии задержали в Таджикистане

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Душанбе, 10 мая. Правоохранительные органы Таджикистана задержали Бехруза Халимова, намеревавшегося выехать в Сирию, чтобы присоединиться там к своему отцу, экс-командиру отряда милиции особого назначения Гулмуроду Халимову — бежавшему в САР два года назад и вступившему в ряды «Исламского государства»*. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Гулмурод Халимов находится в розыске и числится в списке граждан Таджикистана, участвующих в боевых действиях на стороне боевиков ИГ*.

Вашингтон называет беглого полковника «ключевым лидером» ИГ. Так, в августе 2016 года администрация США объявила награду в размере 3 млн долларов за информацию, которая приведет к поимке Халимова.

Напомним, ранее сообщалось, что вербовщики ИГ проявляют наибольший интерес к российским врачам, специалистам в сфере IT-технологий и студентам-лингвистам.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.