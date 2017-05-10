США заплатят $10 миллионов за сведения о лидере «Джебхат ан-Нусры»

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Вашингтон, 10 мая. Американская сторона назначила награду в 10 миллионов долларов за информацию о лидере террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» Абу Мухаммаде аль-Джулани. Об этом сообщили представители государственного департамента Соединенных Штатов Америки.

Напомним, деятельность «Джебхат ан-Нусры» была полностью запрещена на территории Российской Федерации.

Ранее Турция попросила представителей так называемой «умеренной» сирийской оппозиции не поддаваться на провокации со стороны «Джебхат ан-Нусры».