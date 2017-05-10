Клумбу с символикой «Евровидения» растоптали в центре Киева

В закладки

Скопировать

Киев, 10 мая. На Майдане Незалежности в Киеве вытоптали клумбу с символикой «Евровидения». Сейчас ее восстанавливают, сообщило коммунальное предприятие «Киевзеленстрой» на своей странице в Facebook.

Цветочную композицию, высаженную в центре украинской столицы в рамках подготовки к музыкальному конкурсу, разрушили и вытоптали. В качестве доказательства «Киевзеленстрой» опубликовал фотографии клумбы, на которой отсутствует большая часть посаженных цветов.

«Уважаемые киевляне и гости столицы, обращаемся к вам с огромной просьбой не разрушать то, что приносит всем эстетическое удовольствие, предупреждать такие случаи и сохранять красоту!» — говорится в обращении предприятия.