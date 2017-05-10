Сирия сегодня: боевики ИГ убили двух подростков под Табкой, Анкара против участия курдов в освобождении Ракки

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Сирия, 10 мая. Боевики запрещенной в Российской Федерации террористической организации ИГ* убили двух подростков в деревушке Кальта, что на севере Сирии. Официальная Анкара выступает против участия Рабочей партии Курдистана в борьбе с боевиками ИГ. Последние новости ближневосточной республики — в материале Федерального агентства новостей.

Террористы воюют с подростками

Двое подростков погибли и один получил тяжелейшие ранения во время очередного обстрела террористами ИГ деревушки Кальта на севере Сирийской Арабской Республики, сообщило курдское информационное агентство Hawat News.

Сообщается, что радикальные исламисты в течение нескольких десятков минут вели ракетный и артиллерийский обстрел деревни, находящейся в 30 километрах к востоку от города Табка. Двое подростков, в том числе 12-летний Хаммад Абд Раббу, погибли от разорвавшихся рядом снарядов. Имя второго погибшего ребенка устанавливается. Третью жертву обстрелов зовут Яссер Халаф: он получил тяжелые осколочные ранения ног и поясницы. В настоящее время он находится в местном госпитале, за его жизнь борются врачи.

Напомним, освобождение сирийского города Табка и «столицы ИГ» Ракки является частью объявленной Сирийскими демократическими силами (SDF) операции «Гнев Евфрата». Операция стартовала 5 ноября 2016 года. Основой SDF являются курдские отряды, в том числе ополчение сил самообороны сирийских курдов (YPG), а также воины местных арабских племен. Операция ведется при активной поддержке авиации и спецназа США. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что Вашингтон действует без согласия Башара Асада и присутствие сил США на севере страны, по сути, является интервенцией.

Турки против Рабочей партии Курдистана

В это же время официальная Анкара выражает надежду, что Вашингтон будет учитывать чувствительность турецкой стороны к силам самообороны сирийских курдов. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Ранее Дональд Трамп утвердил план по вооружению в Сирийской Арабской Республике курдских формирований, которые ведут активную борьбу с боевиками «Исламского государства»*. В Пентагоне сообщили, что США намерены предоставить курдам в Сирии «ограниченную партию» летального вооружения, необходимого для освобождения города Ракка от террористов ИГИЛ*.

«Наша позиция ясна: Турция против того, чтобы в борьбе с ИГ была использована Рабочая партия Курдистана (РПК, запрещена в Турции. — Прим. ФАН) и другие группировки. Мы это всем нашим партнерам сказали, США в том числе, мы не приемлем попыток оказать помощь РПК. США и Турция — важные партнеры по НАТО, и мы все еще думаем, что США могут учитывать нашу чувствительность в этом вопросе», — подчеркнул Йылдырым.

Премьер Турции добавил, что решение о поддержке курдов для США будет негативным.

Американцы в раздумьях

Российская Федерация намерена добиться участия США в реализации меморандума о зонах деэскалации в Сирии, однако соответствующее решение пока не принято и власти страны рассматривают предложение, заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

В то же время американская сторона намеревается обсудить соответствующее предложение во время рабочей встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Представители стран — гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран, Турция) во время очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают в себя провинцию Идлиб, а также определенные части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, определенные части на севере провинции Хомс, Восточную Гуту, определенные районы на юге Сирии — провинции Деръа и Кунейтра.

Озеров поддержал Москву

Российская Федерация может спокойно направлять в Сирийскую арабскую республику дополнительное вооружение, в том числе артиллерию. Это предусматривает данное ранее президенту РФ согласие Совета Федерации на использование Вооруженных сил РФ в Сирии, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Напомним, ранее американский информационный телеканал Fox News сообщил об отправке Москвой в Сирию порядка 20 гаубиц М-30. В настоящее время такие установки стоят на вооружении сирийской армии и имеются на хранении в России.

«Я не вижу никаких оснований для беспокойства для наших западных коллег. Россия ведет в Сирии борьбу с терроризмом, воевать больше ни с кем не намерена, и если возникает необходимость в усилении наших артиллерийских частей для охраны мест дислокации наших военнослужащих, то здесь нет ничего криминального», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, он напомнил, что в данном президенту РФ согласии на использование Вооруженных сил РФ в Сирии количество и виды вооружений не оговариваются.

* Организация запрещена на территории РФ.