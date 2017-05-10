Парламент Косово отправил правительство в отставку

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Приштина, 10 мая. Парламент непризнанной Республики Косово выразил недоверие кабмину действующего премьер-министра Исы Мустафы.

Вотум недоверия действующему правительству Косово поддержали 78 из 115 присутствовавших на заседании парламента депутатов. По данным местных СМИ, вопрос о на повестку дня был внесен оппозицией из фракций «Инициатива для Косова», «Альянс за будущее Косова» и движение «Самоопределение». Известно, что решение поддержали также парламентарии от правящей коалиции Демпартии. Вероятно, что досрочные выборы пройдут в будущем месяце.​