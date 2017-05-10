ДНР просит Google и Apple добавить флаг республики в эмодзи

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Донецк, 10 мая. Жители Донецкой народной республики потребовали от корпораций Google и Apple добавить флаг ДНР в эмодзи. Об этом говорится в петиции на сайте change.org.

«Мы, жители ДНР, хотим также делиться своим главным государственным символом в социальных сетях и в личной переписке со своими друзьями и близкими», — пишут авторы петиции.

Жители республики просят компании Google и Apple добавить флаг ДНР в эмодзи операционных систем macOS, iOS, Android.

Создатели петиции отмечают, что ранее Google и Apple ввели шрифты эмодзи с флагами нескольких фактически непризнанных государств. В частности, флаг Палестинских территорий и флаг Кипра встроены в шрифт эмодзи и доступны в современных операционных системах.