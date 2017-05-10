Депутаты и эксперты резко раскритиковали идею налога на малодетность

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Москва, 10 мая. Представители «Единой России» в Госдуме и Совете Федерации назвали идею введения налога на малодетность нецелесообразной.

По мнению координатора проекта «Крепкая семья», первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окунёвой, молодые семьи стали задумываться о детях в более позднем возрасте в связи с невысокой обеспеченностью.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в свою очередь, счел инициативу о налоге на малодетность неэффективной мерой, которая не встретит поддержки у «Единой России», всегда ориентировавшуюся на создание благоприятных условий для семей и будущих родителей, сообщает «Парламентская газета».

Руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко назвала инициативу попыткой «обязать слона навести порядок в посудной лавке».

«Положительный эффект будет ничтожным по сравнению с тем, какое социальное сопротивление эти меры встретят», — считает эксперт.

По ее мнению, новая инициатива является репрессивной. «Как авторы этого законопроекта себе представляют ощущения родителей, которые будут заводить детей не потому, что они этих детей хотят, а потому, что они таким образом надеются уйти от налога?» — цитирует Рябиченко «Ридус».