США обдумывают предложение России об участии в зонах деэскалации в Сирии

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Вашингтон, 10 мая. Россия хочет участия США в зонах деэскалации в Сирии, но решение пока не принято, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Джозеф Данфорд.

Как говорится в сообщении Пентагона из Израиля, где Данфорд в настоящее время находится с визитом, у США есть предложение от РФ (зоны предотвращения конфликта в Сирии — ред.), которое обсуждает госсекретарь Рекс Тиллерсон с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Я предполагаю, что этот вопрос будет поднят и на встрече президента Трампа с Лавровым», — отметил Данфорд.

Напомним, ранее посол США в Казахстане Джордж Крол заявил, что США не намерены менять свой статус в переговорах по Сирии в Астане и останутся наблюдателями, а не участниками процесса.