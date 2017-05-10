Россиянин Виктор Бут назвал правосудие США политически мотивированным

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Вашингтон, 10 мая. Россиянин Виктор Бут, приговоренный к 25 годам лишения свободы якобы за планирование убийства американских граждан и отбывающий наказание в США, заявил, что правосудия в Америке нет.

Заключенный россиянин Виктор Бут уже 9 лет отбывает наказание на территории США, однако несмотря на обращения ко многим официальным лицам и поддержку ряда адвокатов, его 25-летний срок пока не был пересмотрен. «Они продолжат вот так же ловить россиян. Набирать себе пешек для будущих переговоров. Это современное рабство!» — заявил он в интервью RT, комментируя систему правосудия в Америке.

По словам Бута, те же персоны из спецслужб арестовывают граждан России под теми же предлогами, чтобы в дальнейшем использовать в политических целях. Бут полагает, что американская система правосудия является одной из самых политически мотивированных.​