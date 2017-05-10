Запрещать и не пущать: кто обеспечил безопасность «Бессмертного полка» на Украине

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Огромное количество полиции и национальной гвардии в Киеве, заборы, рамки и металлоискатели вокруг парка Славы, штурм штаб-квартиры бандеровской боевой организации, несколько ярких, но скоротечных потасовок в разных городах Украины и около ста задержанных за нарушение общественного порядка. Именно такими были результаты празднования Дня Победы на Украине. Для страны, которая считает себя воюющей с Россией, которая запретила термин «Великая Отечественная война», которая перенесла праздничный день с 9 на 8 мая — это не очень серьезные показатели. Потасовки были скоротечными, массовых беспорядков не случилось, количество задержанных укладывается в среднестатистические показатели стран-соседей. Но все же, традиционно, празднование Дня Победы в теперешней Украине — это событие, которого ждали миллионы. Как тех, кто находится внутри страны, так и за ее пределами. 9 мая — индикатор, который показывает для разных сил разные показатели.

Для патриотов СССР, России, нормальной Украины — это символ сопротивления бандеровской агрессии, которая началась осенью 2013 года и которая одержала временную победу в феврале 2014 года. Для Запада и либерального сословия, которое сочувствует «хунте», — это тревожная дата. «День ватников», пророссийских сил и прочих ренегатов, стоящих на светлом пути евроинтеграции. И то, как именно проходит этот праздник для противоборствующих сторон, — показатель успеха своего дела. И вот этот критерий для киевского режима делает 9 мая каждого года самым неприятным днем. Потому что в каждой семье кто-то воевал. В каждой семье кто-то погиб. В каждой семье живы воспоминания о той войне. Каждая семья за много лет привыкла праздновать этот день. И этот день является главной связующей нитью между Россией и Украиной на сегодня. Причем что-то сделать с этим невозможно. Даже смена координат праздника с 9 на 8 мая, запрет термина «Великая Отечественная война», «перекодирование» его эмоциональной доминанты с празднования и радости на поминовение и скорбь, с торжества победителей на примирение, не могут изменить ни отношения народа ко Дню Победы, ни того, что украинцы все равно празднуют 9 мая. А 8 мая с каждым годом становится все более бесцветным, безликим и казенным. Днем официоза и мероприятий. Днем чиновника.

Киевский режим не может решиться отменить и запретить праздновать 9 мая. Над очернением этого дня работают миллионы долларов, но тщетно. Ибо ничего более мобилизационного для противников власти, чем запреты и преследования, придумать невозможно. А поскольку речь идет о нашем народе, то вот как раз Великая Отечественная и показала всю тщетность попыток принудить его сменить веру. Упорство славян вошло в легенду и историю. О нем есть поговорки, былины и анекдоты. Сломить русский дух невозможно. Можно только обмануть. Но поскольку правят нынешней Украиной люди, не очень образованные и умные, то они с русским же упорством продолжают лупить в одну точку. Запрещать и не пущать.

В 2014 году я еще оставался в Киеве. Я видел и слышал первые выстрелы войны, уже ужаснула меня одесская Хатынь. Уже возмутил мой дух погром фашистов Азова в Мариуполе. И я, надев Гвардейскую ленту, пришел праздновать 9 мая в парк Славы. И, вопреки опасениям, ничего особенного не увидел. Было обычное для Киева послесоветских лет вялое, отдельное перекрикивание с бандеровцами, которые по своему обыкновению таскаются во все советские праздники за акциями своих врагов и провоцируют. Но никаких серьезных угроз не было. В 2015 году я эмигрировал, поскольку хунта начала отстрел таких как я: были убиты писатель Олесь Бузина и ведущий антимайдана Олег Калашников. Но это была специфическая и локальная угроза. Дня Победы она не касалась. Народу в парке Славы стало еще больше. И «ватники» радостно и гордо позировали с лентами на фоне Вечного огня. Объясняется это тем, что хунте было не до 9 мая. Шла война и речь шла о жизни и смерти режима. После «перемирия» они взялись за декоммунизацию всерьез. И уже в 2016 году те мои знакомые, кто позировал с лентой год назад, увидели террор. Стали его жертвами. Пришедших в парк Славы ждал коридор ненависти на одноименной аллее. Бандеровцы срывали ленты. Не смотрели ни на возраст (скандал с насилием над девочкой с ленточкой был именно в том году), ни на состояние. Напали, заставили снять ленту и моего товарища, инвалида-колясочника Олега Стригуна.

Пользуясь миром и передышкой, подаренной минскими соглашениями, режим не смягчился. Будучи разгромленной на фронте «ватниками» с оружием в руках, хунта обрушила всю мощь государственного аппарата насилия на «ватников» без оружия. С тех пор «запрещания» и «непущания» сопровождают все события. «Декоммунизация» давно превратилась в «десоветизацию» и воинствующую, ничем не прикрытую русофобию. Русскоязычных людей взяли в заложники и издеваются над ними со всей изощренностью садистов. Именно чего-то подобного и ждали иностранные наблюдатели и эмигранты от нынешнего Дня Победы. Подготовка сопровождалась обычной для режима антисоветской пропагандой, запретами в культурной и исторической сфере, надругательством над памятниками, угрозами официальных лиц и так далее.

Дошло до того, что власти Николаевской области запретили массовые мероприятия 1 мая. Запрещать международный день солидарности трудящихся в городе корабелов не приходило в голову самому ярому антикоммунисту. И тем не менее…

И тем не менее это осталось на бумаге. А парады прошли, причем по всей Украине. При поддержке хунты. А вишенкой на тортике были красные флаги с серпом и молотом в Киеве. На майдане. Как?! Невероятно, но факт. Это была партия «Социалисты», куда входят осколки СПУ, КПУ и других левых сил во главе с Леонидом Кожарой. Он больше года назад начал трудный путь левой партии, завоевания левого электората под социалистическими и социал-демократическими лозунгами. Так подробно на этом человеке и его партии я остановился потому, что именно он привел людей под красными знаменами с серпами и молотами на майдан 1 мая 2017 года. Понятно, что часть массовки была оплачена. Понятно, что демонстрации предшествовал непростой «договорняк» с хунтой. Это родило слухи о том, что министр МВД Аваков приказал «не трогать никого». Может, слухи. Но дыма без огня не бывает. Никто никого не тронул 1 мая. Никакой истерии.

Все это заметили. И стали это как-то пытаться объяснить. Самая очевидная причина невиданного виража режима — «Евровидение». В Киев съехались культур-мультурные лица и исполнители, пресса. Это ответственное промо для хунты, создание имиджа «европейской» страны. Любой профессиональный чиновник знает, что картинки в СМИ и сети должны быть только «полный олл-райт!». А кадры издевательств над инакомыслящими, преследований официальных флагов европартий и запрета общемирового праздника трудящихся не нужны. Даже противопоказаны. Тем более, что «Евровидение» — это место слета журналистов, которые, как известно, питаются скандалами. Так что 1 мая показало, каким в общих чертах будет 9 мая. Естественно, чтобы сохранить «лицо», сторонники режима сопровождали подготовку ко «дню ваты» своим обычным троллингом уровня «евромайдан». Главной же угрозой была никем не запрещенная, многострадальная Георгиевская (она же - Гвардейская) лента. Кусочек материи с нанесенной на нее боевой раскраской страшных повстанцев Донбасса и «ваты» всех стран. Угрожали, как уговаривали, чтобы ее не носили открыто.

В общем, ничто не предвещало ничего особенного, если бы не… Один из украинских эмигрантов в Москве сделал резкое заявление, из которого следовало, что у него лично есть 500 «спортивных друзей», которые будут охранять акции «Бессмертного полка». «Дайте нам повод!» — закончил угрозой автор. Это провокационное заявление достигло пропагандистской цели. Украинские СМИ немедленно заявили о том, что Москва готовит провокации и уже наняла «титушек». Официальные власти же никакой реакции не высказали, лишь косвенно подтвердив намерение задерживать всех, кто будет носить символ Русского мира. Отдельное заявление было и по охране акций. Было сказано, что охраной занимается полиция, нацгвардия и больше никто. Ну, а председатель киевской организации ветеранов Николай Мартынов задолго до дня Победы публично заявил, что акции 9 мая организация будет проводить не под брендом «Бессмертного полка», а под девизом «Никто не забыт — ничто не забыто». От названия «Бессмертный полк» акции 9 мая на Украине по понятной причине дистанцировались. Это словосочетание использовали только враги и только для травли участников праздника. Чтобы заклеймить их «прокремлевскость».

Но «спортивные друзья» 9 мая все же были. Причем никто из официальных спикеров режима не упоминал их и не произносил всуе. Это и правда были охранники, которые обеспечивали порядок во время шествий. Но они, конечно же, не относились к украинским эмигрантам в Москве. Это были бойцы частных охранных фирм, которые, как грибы после дождя, выросли на рынке труда. Их сформировали «бывшие». Бывшие сотрудники милиции, СБУ, МВД, бойцы АТО, военные. Таких частных охранных фирм очень много. И они своим составом посерьезнее, чем «Правый Сектор»* (деятельность организации запрещена в РФ) и «Азов». Это профессионалы, участники боевых действий. Наемники. Каждая охранная фирма имеет 100 — 500 сотрудников. Они на сегодня представляют собой внушительную силу, которая «крышует» политиков и их партии, бизнес, схемы и многое другое, что приносит им доход. Это нечто новое даже в истории постсоветских стран. Им еще не придумали названия. Уже слышал термин «добробаты наоборот». Все политики, олигархи и их партии платят таким «антидобробатам». Съезды, митинги, поездки, слеты, конференции, концерты, демонстрации, акции проходят под их защитой. Постоянно же к работе партий, олигархов и политиков привлекаются 150-200 таких «спортивных друзей».

Друзей, но чьих? Чьи именно «спортивные друзья» обеспечивали порядок на шествиях патриотов Украины 9 мая? Кто быстро и четко реагировал на провокации и нейтрализовывал буянов? Как это было в том самом Николаеве, власти которого пытались запретить 1 мая. Быстро, жестко, беспощадно были подавлены попытки провоцировать участников парада. Это не срывать ленточки с детей и инвалидов! Пришло время сказать главное. Конечно, это фирмы-клиенты «Оппозиционного блока». Сам блок надежно «блокирован». Попытка даже поставить палатку где-либо в Одессе (апрель) и Павлограде (май) заканчивалась быстро. И однозначно демонтажом или сожжением палатки парламентской партии. И «Оппозиционный блок» вынужден искать иные выходы. Он состоит из бывших регионалов, так что деньги там есть.

Но вряд ли обеспечение порядка в День Победы было мотивировано корыстью или пиаром. Нет! В наше время празднование Дня Победы — это движение сопротивления. Это вызов и бой. И этот бой «Оппозиционный блок» выиграл. Без всяких партийных знамен, без лиц, ненавистных режиму, и его сообщникам. «Оппозиционный блок» смог добиться триумфа 9 мая 2017 года. Разумеется, все здравомыслящие люди понимают, что ни за какие деньги, ни по какому поводу бывшим регионалам не дали бы финансировать такое массовое мероприятие. Даже его охрану. Только при согласии того, что я называю «хунта». Только по тому самому «договорняку». Выгоды были очевидны. Регионалы помогают не допустить появления «картинок для Путина», а режим не мешает регионалам помогать своим спокойно праздновать День Победы. Обеспечивать контроль и порядок.

Остается вопрос: а где «грозные» правосеки, где «Азов», где «Национальный корпус» (партия комбата «Азова» Билецкого), где Семенченко и Парасюк? Где все эти штатные скандалисты и погромщики? Семенченко с Парасюком вообще после «блокады Донбасса» как будто потерялись. Их не видно и не слышно. «Азов» в виде партии «Национальный корпус» тоже невидим, а значит управляем. «Правый Сектор» давно частично разгромлен, частично куплен, частично в составе охранных фирм, а частично разбежался кто куда. Он есть, но его, в сравнении с 2015 годом (когда ПС реально мог взять власть) фактически нет. А власть уже нашла все административные рычаги времен Кучмы и Януковича, уже превратилась в дракона и уже стала «преступной» в глазах вечно протестного украинского общества. Порошенко ненавидят уже как Януковича.

Остаются те, кто слишком мелок и ничтожен для того, чтобы им управлять. Или слишком тупой. Вот к этим, не понявшим слов, и пришло отделение спецназа, за две-три секунды сметя весь их майданный пафос и бандеровские кричалки. И «воены света», «вытираны АТО», как презрительно называет такую публику «вата», грустно позировали в кровавых соплях на камеры вечно протестных журналистов. Но это не 2013 год. Обществу уже плевать на них. Они всех раздражают. Но власти еще боятся реакции на подобные действия в отношении «ветеранов АТО», «наших хлопцев на фронте», которых вечно рыдающая украинская интеллигенция сравнивает с «онижедетьми».

И власти (Аваков и Луценко) сегодня объявили об увольнении руководства МВД в Днепропетровске, где полиция не без видимого удовольствия жестко задержала «бэндер». Это лишь камуфляж. Даже бандеровские паблики констатируют, что уволенные скоро вернутся, когда все уляжется. Хунте не нужны такие люди ни в какой оппозиции. И последнее. Так ради чего же режим допустил такой триумф своих оппонентов и врагов? Для чего дал пиариться ненавистным регионалам? Для чего помешал разгромить, запретить и не пущать? Неужели из-за «Евровидения»? Да нет! Тут серьезнее. Как бы в награду за хорошее поведение 9 мая представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Федерика Могерини уже 10 мая, в ООН заявила о том, что в ближайшие дни визовый режим для Украины будет упрощен. Вероятно, имеется в виду долгожданный «безвиз». Вот это и есть истинная причина «оттепели». Но это не «оттепель». Это торговля с ЕС, где граждане Украины — товар. Гражданская война никуда не делась. Она идет, потому что идет в головах. Мы, граждане Украины, мечтаем еще о победе. Каждая сторона — о своей. Эту ненависть никто даже не пытается погасить. И был этот случай 9 мая в Киеве. Когда милиционер сорвал кепи-«мазепинку» с головы бандеровца, затолкал ему в рот и закричал: «жри, бэндэра!», это не «оттепель». Это гражданская война. И нет того Генриха, который бы предложил «Нантский эдикт».

* Организация запрещена на территории РФ.