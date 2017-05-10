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Новости Сирии
Сирия стала единственной страной, где Ле Пен обошла Макрона

Сирия стала единственной страной, где Ле Пен обошла Макрона

17:24  10 Мая 2017
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Сирия стала единственной страной, где Ле Пен обошла Макрона

Дамаск, 10 мая. Сирия стала единственным государством, в котором большинство французских избирателей поддержали кандидатуру Марин Ле Пен, а не Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в МИД Франции.

Согласно результатам голосования за рубежом, предпочтение Ле Пен отдали 64,29% избирателей на территории Сирии. За избранного президента Франции проголосовали только 35,71%.

Отметим, что в списках французских избирателей значились 807 фамилий, однако в голосовании приняли участие всего лишь 15 человек. Девять из них поддержали Ле Пен, а еще один оставил после себя белый бюллетень.

По данным МВД Франции, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон набрал во втором туре выборов 66,1% голосов, а его оппонент и лидер движения «Народный фронт» Марин Ле Пен — 33,%.

Алексей Громов
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