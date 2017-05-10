Ирак: 16 боевиков ИГ и подземный склад оружия ликвидированы под Мосулом

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Мосул, 10 мая. 16 боевиков террористической организации «Исламское государство» ликвидированы правительственными войсками Ирака под Мосулом, сообщили источники в федеральной полиции страны.

На западе Мосула правительственные войска продолжают антитеррористическую операцию против запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ). В результате были уничтожены мастерская по производству мин экстремистов, подземный склад с оружием, а также боевая техника боевиков. В общей сложности были ликвидированы 16 террористов ИГ*.

Ранее сирийская армия при поддержке отрядов ополченцев выбила боевиков ИГИЛ* из района Себаа-Бияр, заняв стратегически важный плацдарм в 110 километрах от иракской границы.

* Организация запрещена на территории РФ.