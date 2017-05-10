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Политика
Захарова назвала принцип «Совпадение? Не думаю» ключом к пониманию шутки Лаврова

Захарова назвала принцип «Совпадение? Не думаю» ключом к пониманию шутки Лаврова

18:21  10 Мая 2017
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Захарова назвала принцип «Совпадение? Не думаю» ключом к пониманию шутки Лаврова

Москва, 10 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пояснила шутку главы МИД РФ Сергея Лаврова, которого спросили об увольнении главы ФБР Джеймса Коми.

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова отметила, что американские журналисты работают по принципу «Совпадение? Не думаю».

Перед встречей с государственным секретарем США Тиллерсоном у Лаврова спросили, не наложило ли определенную тень на российско-американские переговоры увольнение главы ФБР Коми.

Захарова назвала принцип «Совпадение? Не думаю» ключом к пониманию шутки Лаврова

«Он что, уволен? Да Вы шутите!» — приводит RT слова Лаврова.

9 мая президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. По словам американского лидера, Коми не способен эффективно управлять ведомством.

#лавров #захарова #коми
Алексей Громов
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