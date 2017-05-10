Захарова назвала принцип «Совпадение? Не думаю» ключом к пониманию шутки Лаврова

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Москва, 10 мая. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова пояснила шутку главы МИД РФ Сергея Лаврова, которого спросили об увольнении главы ФБР Джеймса Коми.

На своей странице в социальной сети Facebook Захарова отметила, что американские журналисты работают по принципу «Совпадение? Не думаю».

Перед встречей с государственным секретарем США Тиллерсоном у Лаврова спросили, не наложило ли определенную тень на российско-американские переговоры увольнение главы ФБР Коми.

«Он что, уволен? Да Вы шутите!» — приводит RT слова Лаврова.

9 мая президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. По словам американского лидера, Коми не способен эффективно управлять ведомством.