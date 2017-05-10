Вандалы осквернили памятник советским солдатам в Харьковской области

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Харьков, 10 мая. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестных, которые разрисовали памятник жертвам Второй мировой войны в поселке Боровая Харьковской области Украины.

В данный момент полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия, сообщает региональный отдел коммуникаций ГУ Нацполиции.

Как стало известно, группа вандалов написала черной краской слово Nazi на памятнике, установленном в память жертвам войны против фашизма. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 279 (надругательство над могилой или другим местом захоронения усопшего).