Прокуратура ЛНР зафиксировала последствия обстрелов ВСУ в поселке Фрунзе

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Луганск, 10 мая. Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР зафиксировали последствия обстрелов ВСУ по жилым домам поселка Фрунзе. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Давид Кац.

«7, 8, а также 9 мая – в День Победы - украинские силовики вновь открыли огонь по поселку Фрунзе. В результате обстрела пострадало 10 домостроений: разрушены крыши, заборы, повреждены стены, уничтожены хозяйственные постройки», — отметил Кац.

Он также добавил, что доказательства, обнаруженные на месте происшествия, будут приобщены к материалам уголовного дела о геноциде в мирного населения Донбасса.