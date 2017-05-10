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Новороссия
Прокуратура ЛНР зафиксировала последствия обстрелов ВСУ в поселке Фрунзе

Прокуратура ЛНР зафиксировала последствия обстрелов ВСУ в поселке Фрунзе

17:33  10 Мая 2017
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Прокуратура ЛНР зафиксировала последствия обстрелов ВСУ в поселке Фрунзе

Луганск, 10 мая. Сотрудники Генеральной прокуратуры ЛНР зафиксировали последствия обстрелов ВСУ по жилым домам поселка Фрунзе. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры ЛНР Давид Кац.

«7, 8, а также 9 мая – в День Победы - украинские силовики вновь открыли огонь по поселку Фрунзе. В результате обстрела пострадало 10 домостроений: разрушены крыши, заборы, повреждены стены, уничтожены хозяйственные постройки», — отметил Кац.

Он также добавил, что доказательства, обнаруженные на месте происшествия, будут приобщены к материалам уголовного дела о геноциде в мирного населения Донбасса.       

#кац
Алексей Громов
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