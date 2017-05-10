Пустые обещания: Конгресс США заочно похоронил налоговую реформу Трампа

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Незадолго до истечения первых 100 дней своего президентства Дональд Трамп поспешил продемонстрировать американцам проект задуманной им налоговой реформы. Пока он, конечно, выглядит больше как набросок. Тем не менее понятно, что Трамп готовит своих избирателей к массированному снижению налогов, невиданному со времен Рональда Рейгана.

Ставка налога на прибыль, обещает Трамп, будет снижена с 35 до 15 процентов. С семи до трех уменьшится число ставок для личного подоходного налога. Будет отменен налог на наследство. С 28 до 20 процентов будет понижен налог на прирост капитала. Для малого бизнеса налог упадет с 39,6 процента всего до 15.

Кроме того, как сообщает газета «Известия», Трамп планирует обложить 10-процентным налогом прибыль американских компаний, полученную за рубежом. Таким образом президент США планирует заставить крупные транснациональные корпорации, зарегистрированные в Америке, больше вкладываться в экономику страны.

Даже нетренированному взгляду может показаться, что обещанное Трампом больше похоже на сказку, чем на реальную и осуществимую программу налоговых реформ. В общем-то, это первое впечатление не будет обманчивым, считает руководитель Центра экономических исследований ИГСО Василий Колташов.

«Какими бы грандиозными не были планы Трампа по поводу налоговой реформы, в настоящее время у него нет никакой возможности осуществить свои экономические проекты. Трамп заблокирован в своей внутренней политике. Он может проводить какие-то совещания, назначать и переназначать глав каких-то органов исполнительной власти, но он не может влиять на экономическую ситуацию в стране. Для этого ему нужны люди в Конгрессе, а их там у него нет. Раз у него нет своих людей в Конгрессе, то в следующем году он не сможет даже поменять руководство Федеральной резервной системы. Чего уж тут говорить о налогах», — заявил экономист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Для того чтобы развязать себе руки в качестве реформатора и провести масштабное урезание налогов по типу рейгановского, Трампу нужно практически в буквальном смысле этого слова взять штурмом Конгресс США. Без поддержки законодателей никакие налоговые реформы невозможны. Для того же, чтобы наполнить Конгресс членами Палаты представителей и сенаторами, поддерживающими его экономических курс, Трампу сначала надо выбить «старую гвардию» неолибералов из верхушки Республиканской партии США. Только после этого о каких-то массированных реформах можно будет говорить. Впрочем, выборы в Конгресс США еще не скоро. Значит, в первые годы своего правления Трампу придется повременить с выполнением своих предвыборных обещаний и внутриполитической повесткой.

«Если нынешний состав Конгресса США и пропустит налоговую реформу, то только в сильно урезанном виде и точно в отрыве от всех остальных проектов Трампа, призванных стимулировать рост реального сектора американской экономики. Нынешнее республиканское большинство может допустить понижение налогов, но это будет именно что понижение налогов для богатых и для корпораций. Тем республиканцы постараются показать, что президентство Трампа — типичное республиканское президентство. Каждый новый президент-республиканец стреляет куда-нибудь ракетами и понижает налоги для крупных компаний. Этим все и ограничивается», — продолжает Колташов.

В общем-то, в отрыве от всех других обещанных Трампом экономических преобразований — полного протекционизма и устранения с американских прилавков китайских товаров, стимулирования национальной промышленности и т.д. — налоговая реформа не нужна никому из его избирателей.

«Налоговые льготы могут поддержать рост экономики и доходов американцев, но заставить их расти способны только протекционизм и стимулирование реального сектора. Только так у граждан США появятся деньги, которые они могли бы потратить на внутреннем рынке. Только так задуманная Трампом налоговая реформа могла бы работать. В отрыве от всего этого она выглядит как обычная республиканская мера, как то же самое, с чего начинал Джордж Буш-младший», — подводит итог экономист.