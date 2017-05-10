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Политика
СМИ узнали, когда ЕС и Украина подпишут соглашение о безвизовом режиме

СМИ узнали, когда ЕС и Украина подпишут соглашение о безвизовом режиме

17:37  10 Мая 2017
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СМИ узнали, когда ЕС и Украина подпишут соглашение о безвизовом режиме

Брюссель, 10 мая. Украина и Евросоюз планируют подписать соглашение об упрощении визового режима 17 мая 2017 года. Об этом журналистам заявил источник в Европейском парламенте.

Согласно предварительной информации, церемония подписания состоится в рамках пленарного заседания Европарламента, которое пройдет 15–18 мая в Страсбурге.

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини указала на то, что ЕС в ближайшие несколько дней может объявить об упрощении визового режима с Украиной.

Алексей Громов
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