Хоккейный клуб СКА получил землю для строительства собственной арены в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 мая. Правительство Петербурга выделило хоккейному клубу СКА земельный участок под строительство спортивного комплекса. Участок расположен в Московском районе.

Как уточнила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк на заседании правительства, речь идет об участке площадью 33 тыс. кв. метров на проспекте Юрия Гагарина неподалеку от СКК.

Спортклуб намерен построить здесь крытый спортивный комплекс на 25 тыс. кв. метров. Он будет включать одну ледовую арену с трибунами на 2 тыс. мест, одну арену без трибун, спортзал, бассейн и Центр хоккейной подготовки.

По некоторым данным, спорткомплекс планируется построить за 3,5 года. Ориентировочная стоимость составит около 1,3 млрд рублей.