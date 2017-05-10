Путин вышел играть против сборной Ночной хоккейной лиги под номером 11

В закладки

Скопировать

Сочи, 10 мая. Российский президент вышел на лед под номером 11 в составе команды «Легенды хоккея» в рамках гала-матча финала VI фестиваля Ночной хоккейной лиги, проходящего в «Большом» ледовом дворце в Сочи.

Соперниками «Легенд хоккея», за которых играет российский лидер Владимир Путин — «Сборная Ночной Лиги». Вместе с президентом на лед вышли чиновники и общественные деятели, бизнесмены и звезды советского хоккея. По данным сайта Ночной хоккейной лиги, на воротах команды главы государства стояли губернатор Тульской области Алексей Дюмин и известный хоккеист Владимир Мышкин. Глава Минобороны Сергей Шойгу также принял участие в хоккейном поединке.​