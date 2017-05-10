Самого тяжелого мужчину в мире прооперировали мексиканские хирурги

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Мехико, 10 мая. Самого тяжелого человека в мире успешно прооперировали в Мексике. Его вес до операции по шунтированию желудка составлял почти 600 кг, передает AFP.

Хуана Педро Франко госпитализировали несколько месяцев назад. В больничных стенах он заметно сбросил вес благодаря специальной диете, однако решающую роль в его похудении должна была сыграть операция. Теперь самому толстому человеку в мире предстоят плановые процедуры.

Тем временем в одной из клиник Индии проходит лечение самая тяжелая женщина в мире. Как сообщает «Аргументы и Факты», она уже сбросила 330 кг.