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Происшествия
Число заболевших вирусным менингитом под Тюменью увеличилось до 29 человек

Число заболевших вирусным менингитом под Тюменью увеличилось до 29 человек

17:09  10 Мая 2017
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Число заболевших вирусным менингитом под Тюменью увеличилось до 29 человек

Тюмень, 10 мая. Количество заболевших вирусным менингитом в поселке Тюнево увеличилось до 29 человек. За последние сутки в больницу попали еще девять человек со схожими симптомами.

Как сообщили источники ФАН, эпидемиологи устанавливают причину эпидемии менингита в Тюменской области. По предварительной информации, она началась с детского сада. Первые заболевшие прибыли именно оттуда. Школьники начали поступать позже.

Число заболевших вирусным менингитом под Тюменью увеличилось до 29 человек

Ранее сообщалось, что вспышка менингита началась в детском саду "Ладушки". Сразу несколько воспитанников заведения были госпитализированы в Областную инфекционную клиническую больницу.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что все заболевшие дети чувствую себя удовлетворительно. Многие просятся обратно домой.

#тюмень #менингит
Алексей Громов
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