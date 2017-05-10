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Политика
Анкара готова приобрести у России С-400 в срочном порядке

Анкара готова приобрести у России С-400 в срочном порядке

19:07  10 Мая 2017
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Анкара готова приобрести у России С-400 в срочном порядке

Анкара, 10 мая. Российская и турецкая стороны обсуждают технические аспекты и цены на поставки зенитно-ракетных комплексов C-400. Об этом журналистам заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

По словам политика, Анкара намерена в срочном порядке решить вопросы, связанные с усилением ПВО.

«Как только вопрос цены будет решен, наши руководители — президент и премьер- министр — примут окончательное решение», — отметил Ышык.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос о поставках ЗРК С-400.

Алексей Громов
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