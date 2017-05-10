ЛНР вернула военную технику в места хранения после парада Победы в Луганске

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Луганск, 10 мая. Вооружение и техника, которые принимали участие в параде Победы в Луганске, направлены в постоянные места хранения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«После проведения парада Победы 9 мая вооружение и техника, участвовавшие в прохождении по главной площади республики, направлена в места хранения», — пояснил он.

Марочко также добавил, что в ближайшее время наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ могут зафиксировать наличие техники в местах хранения.

Стоит отметить, что в ходе вчерашнего парада в честь 72-летия Победы в Великой Отечественной войне более 1200 военнослужащих Народной милиции ЛНР прошли парадным строем по Театральной площади Луганска. Также в параде были задействованы более 100 единиц техники и вооружений, в числе которых танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня, а также зенитно-ракетные комплексы.