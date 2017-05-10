Олланд запутался в словах о санкциях в своей прощальной речи

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Париж, 10 мая. Президент Франции Франсуа Олланд в ходе своей последней речи на посту главы государства оговорился, сказав вместо «преступление против человечества» — «оскорбление величества», передает AFP.

Последняя официальная речь Франсуа Олланда на посту президента была отмечена журналистами вследствие допущенной им ошибки. Его речь затрагивала вопрос эффективности применения санкций, но вместо словосочетания «преступление против человечества», Олланд произнёс «оскорбление величества». Его слова распространило AFP. В сообщении агентства отмечается, что последнее выступление президента было приурочено к годовщине отмены рабства.​