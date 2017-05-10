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Трамп взял на себя ответственность за отставку главы ФБР

Трамп взял на себя ответственность за отставку главы ФБР

17:14  10 Мая 2017
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Трамп взял на себя ответственность за отставку главы ФБР

Нью-Йорк, 10 мая. Президент США Дональд Трамп опроверг причастность Роджера Стоуна, одного из своих советников, к увольнению директора ФБР Джеймса Коми. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

Трамп прокомментировал новость о том, что его решение об отставке глав ФРБ было сделано под влиянием Стоуна. 

«Сообщение CNN о Роджере Стоуне — это фальшивка, фейковая новость. Я не говорил с Роджером на протяжении долгого времени, он не имеет никакого отношения к принятому мной решению», — опроверг слухи американский лидер в социальной сети.

Ранее министра иностранных дел России Сергея Лаврова удивил вопрос американского журналиста о том, не связан ли его визит в США с увольнением директора ФБР Джеймса Коми. 

#трамп #стоун #коми
Катерина Тимошенская
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