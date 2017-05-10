Стала известна дата начала строительства трассы «Таврида» в Крыму

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Симферополь, 10 мая. Официальное начало строительства федеральной трассы «Таврида» в Крыму начнется 12 мая.

Новая автотрасса «Таврида» будет соединять Керчь с Симферополем и Севастополем. Там же построят мост через Керченский пролив. В 37 километрах от Севастополя будет заложен памятный камень.

Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, в мероприятии примут участие министр транспорта России Максим Соколов, глава Крыма Сергей Аксенов, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируют завершить в конце следующего года. Второй этап (четыре полосы) закончат в конце 2020 года.

Ранее сообщалось, что предельная стоимость «Тавриды» составит 138,9 млрд рублей.