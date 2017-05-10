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Украина
Савченко спряталась в Индии от тошнотворного «Евровидения»

Савченко спряталась в Индии от тошнотворного «Евровидения»

16:47  10 Мая 2017
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Савченко спряталась в Индии от тошнотного «Евровидения»

Киев, 10 мая. Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко находится с рабочей поездкой в Индии. Об этом журналистам рассказала сама парламентарий.

По словам Савченко, она хотела провести майские праздники вдали от Украины.

«Еще большой плюс этой поездки в том, что я пропущу тошнотное «Евровидение» и проведу свой день рождения подальше от центра событий», — объяснила украинский политик. 

Напомним, ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко указала на то, что Украина может окончательно потерять Донбасс.

Алексей Громов
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