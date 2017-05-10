ИГ вербует в России лингвистов, медиков и программистов

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Москва, 10 мая. Вербовщики «Исламского государства»* (ИГ*) проявляют наибольший интерес к российским врачам, специалистам в сфере IT-технологий и студентам-лингвистам.

Как сообщается на сайте Общественной палаты (ОП) РФ, вербовщики пользуются своеобразной картой специальностей, в которой указано, кто нужен ИГ для работы. По словам председателя комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елены Суторминой, вербовщики продвигают себя на 24 языках, русский — третий из них.

«Им нужны лингвисты, а также специалисты IT-технологий, психологи и врачи», — отметила Сутормина. При этом она сообщила, что чаще всего «в радикальные и деструктивные течения ислама» вовлекаются студенты вузов.

Напомним, 10 апреля в Тверской области были задержаны пятеро уроженцев Средней Азии по подозрению в вербовке в ряды ИГ.

«Исламское государство» (арабское название - ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.