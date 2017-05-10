Российские офицеры рассказали, как 16 человек сдержали натиск 300 боевиков в Алеппо

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Москва, 10 мая. 16 бойцов Сил спецопераций ВС РФ отстояли стратегически важную высоту в Сирии и отразили наступление около 300 боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Командиру группы было присвоено звание Героя России.

Силы специальных операций занимаются в САР разведкой и наведением на цель авиации. Когда сотрудники подразделения закрепились на передовом рубеже в сирийской провинции Алеппо, боевики устроили артиллерийский обстрел их позиций. Террористы использовали артиллерию, минометы и другое оружие.

Российские военные двое суток сдерживали натиск боевиков и ликвидировали танк, боевые машины, а также «шахид-мобиль», в котором находился смертник. В итоге столкнувшиеся с серьезными потерями террористы отступили ни с чем, а сорвавшие их атаку российские офицеры не потеряли никого из бойцов.

«У нас хорошее преимущество в вооружении и хорошо подготовленные ребят, которые не испугались, бились и четко выполняли поставленные мной задачи. Только благодаря этим факторам получилось, что мы вышли без потерь», — рассказал один из офицеров.

Бойцы Сил спецопераций обратили внимание, что террористы были тщательно экипированы и хорошо подготовлены. «Гоу-про на касках. Они, видимо, отчеты куда-то подают о проделанной работе», — добавил российский военный.

Отметим, что командиру группы, отразившей наступление боевиков, присвоено звания Героя России, трое его подчиненных представлены к боевым наградам. Их фамилии не разглашаются. На представлении Минобороны РФ президент России Владимир Путин написал: «Вручу лично».