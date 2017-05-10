Производство нового поколения KIA Picanto стартовало в России

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Калининград, 10 мая. Производство нового компактного хэтчбека KIA Picanto третьего поколения стартовало на заводе «Автотор» в Калининграде. Таким образом, все модели от KIA, доступные на российском рынке, теперь производятся локально. Об этом сообщает пресс-служба «Автотора».

«Автотор» сотрудничает с KIA с 1997 года. На мощностях завода в Калининграде в настоящий момент выпускаются KIA Picanto, Sorento, Sorento Prime, Cerato, Quoris, ceeˈd, Sportage, Optima, Soul, Mohave. При этом обновленные модели KIA Cerato и KIA Sorento производятся методом полного цикла.

Продажи нового поколения KIA Picanto начнутся в июне 2017 года. Новинка будет доступна в двух вариантах: с литровым бензиновым мотором мощностью 67 л.с. и двигателем объемом 1,2 литра, который сможет генерировать 84 л.с. Первый вариант будет работать в паре с пятиступенчатой «механикой», а второй — с четырехступенчатым автоматом. Кроме того, для нового поколения компактного хэтчбека впервые будет предложена «спортивная» версия Picanto GT Line.