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Происшествия
«Новые Черемушки» открыли после ликвидации прорыва трубы с кипятком

«Новые Черемушки» открыли после ликвидации прорыва трубы с кипятком

16:35  10 Мая 2017
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«Новые Черемушки» открыли после ликвидации прорыва трубы с кипятком

Москва, 10 мая. Станцию метро «Новые Черемушки» вновь заработала после прорыва трубы с горячей водой. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать подтопление.

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

Ранее в Twitter московского метрополитена сообщили, что «Новые Черемушки» закрыты по техническим причинам.

Впоследствии стало известно, что в вестибюле прорвало трубу с кипятком.

Сотрудники метрополитена пояснили, что ремонтным службам удалось в кратчайшие сроки откачать воду из вестибюля.

#москва #новые черемушки
Алексей Громов
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