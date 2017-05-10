«Новые Черемушки» открыли после ликвидации прорыва трубы с кипятком

В закладки

Скопировать

Москва, 10 мая. Станцию метро «Новые Черемушки» вновь заработала после прорыва трубы с горячей водой. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать подтопление.

В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.

15:40. Ст Новые Черемушки. Северный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров. — Московское метро (@MetroOperativno) May 10, 2017

Ранее в Twitter московского метрополитена сообщили, что «Новые Черемушки» закрыты по техническим причинам.

Впоследствии стало известно, что в вестибюле прорвало трубу с кипятком.

15:05. Ст Новые Черемушки. Северный вестибюль. Службы города и метро ликвидировали прорыв трубы. — Московское метро (@MetroOperativno) May 10, 2017

Сотрудники метрополитена пояснили, что ремонтным службам удалось в кратчайшие сроки откачать воду из вестибюля.