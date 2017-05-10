«Новые Черемушки» открыли после ликвидации прорыва трубы с кипятком
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Москва, 10 мая. Станцию метро «Новые Черемушки» вновь заработала после прорыва трубы с горячей водой. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать подтопление.
В данный момент станция метрополитена работает в штатном режиме.
Ранее в Twitter московского метрополитена сообщили, что «Новые Черемушки» закрыты по техническим причинам.
Впоследствии стало известно, что в вестибюле прорвало трубу с кипятком.
Сотрудники метрополитена пояснили, что ремонтным службам удалось в кратчайшие сроки откачать воду из вестибюля.
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