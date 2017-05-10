Курды на тропе войны: как Трамп прощупывает болевой порог Эрдогана

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Решение Соединенных Штатов о поставках оружия курдским вооруженным формированиям вызывает нешуточную обеспокоенность у Анкары. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о реакции Турции и действиях Вашингтона по решению курдского вопроса.

Напомним, во вторник, 9 мая, стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил план по вооружению на территории Сирийской Арабской Республики курдских отрядов, которые ведут борьбу с террористическим квазиобразованием «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Отметим, что план был утвержден, несмотря на возражения Анкары. Пентагон сообщил, что собирается отправить в Сирию лишь «ограниченную партию» оружия, которая необходима для освобождения города Ракка от боевиков ИГ*.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решение Вашингтона вызывает беспокойство у Анкары. Он отметил, что турецкая сторона не раз отмечала, что оружие, которое поставлялось сирийским курдам, обнаруживалось у Рабочей партии Курдистана, запрещенной на территории Турции и объявленной террористической. Чавушоглу отметил, что каждая единица оружия, предоставленная сирийским курдам, — угроза для Турции.

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко в комментарии ФАН заметил, что ситуация для Анкары действительно крайне серьезная. Американцы уже давно поставляют курдам вооружение.

«Другое дело, что сейчас эти поставки Трамп пробил сквозь Конгресс. И они станут регулярными и прямыми. Это один из опробованных приемов ведения внешней политики Трампа. Он так же себя ведет и с Россией, и с Северной Кореей. Идет попытка проверить глубину возможной реакции. С Россией это была бомбардировка сирийского военного аэродрома «Шайрат». С Турцией такая же ситуация. Это попытка показать всему миру, что США являются единственной сверхдержавой и могут себе позволить делать все, что хотят. Для Турции сейчас очень важный момент выбора. Дело в том, что скоро планируется визит Реджепа Эрдога в Соединенные Штаты. Этот вопрос, разумеется, будет обсуждаться. И для Турции обязательно нужно иметь какую-то альтернативу. Вашингтон недвусмысленно показывает, что он готов иметь плотные союзнические отношения с главными врагами турок — с сепаратистами из Рабочей партии Курдистана. И для Турции это должен быть совершенно явный знак относительно того, что ничего хорошего американская политика на Ближнем Востоке туркам не несет», — пояснил Александр Сотниченко.

По мнению эксперта, Турция может американцам предъявить очень многое в связи с поставками оружия курдам. Например, выйти из НАТО и выгнать со своей территории американских военнослужащих, которые располагаются на ряде военных баз.

«Другое дело, что Турция как не очень большое и не самое влиятельное государство все-таки не может позволить себе идти по пути Северной Кореи или, например, Ирана. Народ просто не поймет, что Турция отправляется в свободное и независимое плавание. Потому, что это чревато порчей отношений и с США, и в будущем с Европейским Союзом. ЕС и большинство стран, которые входят в НАТО, по-прежнему являются главными стратегическими партнерами Турции. Поэтому Анкара обязательно должна иметь какую-то альтернативу. Например, какой-то военно-политический блок, который противостоит НАТО. Но такого блока сейчас в мире нет, и Россия, к сожалению, его не создала. Если бы у Турции была бы альтернатива, она могла бы выбирать между двумя противостоящими политическими силами», — резюмировал Александр Сотниченко.

* Организация запрещена на территории РФ.