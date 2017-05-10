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Политика
Тиллерсон назвал цель встречи с Лавровым в Вашингтоне

Тиллерсон назвал цель встречи с Лавровым в Вашингтоне

16:32  10 Мая 2017
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Госсекретарь США рассказал, какие темы будут подниматься на встрече с Лавровым

Вашингтон, 10 мая. Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве, прокомментировал тематику беседы перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым представитель Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

Сегодня в Вашингтоне проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США — Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. По словам представителя американского Госдепартамента, будут затронуты темы, которые поднимались ранее во время его последнего визита в Москву. «Мы продолжим наш диалог, обмен мнениями, начатый в Москве», — сказал Тиллерсон.​

Ирина Селезнева
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