Тиллерсон назвал цель встречи с Лавровым в Вашингтоне

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Вашингтон, 10 мая. Россия и США продолжат диалог, начатый в Москве, прокомментировал тематику беседы перед началом переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым представитель Госдепартамента Рекс Тиллерсон.

Сегодня в Вашингтоне проходят переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США — Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона. По словам представителя американского Госдепартамента, будут затронуты темы, которые поднимались ранее во время его последнего визита в Москву. «Мы продолжим наш диалог, обмен мнениями, начатый в Москве», — сказал Тиллерсон.​