ДНР назвала имена офицеров ВСУ, руководивших обстрелами в День Победы

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Донецк, 10 мая. Трое мирных жителей ДНР получили ранения в результате артиллерийского удара ВСУ по селу Безыменное в Новоазовском районе. Украинские силовики вели обстрел поселка 9 мая во время праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня Министерство обороны ДНР огласило список подразделений ВСУ, которые вели артиллерийский огонь по селу Безыменное в День Победы. По данным ведомства, артиллерийские огонь по селу Безыменное вели военнослужащие 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.

Обстрелами командовал полковник Сергей Панченко, а сержант Тарас Обоиста вел огонь по мирным жителям из крупнокалиберной гаубицы «Гиацинт-Б».