Новороссия сегодня: в ДНР назвали виновных в обстреле на 9 Мая, Луганск разоблачил воров в ВСУ

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Новороссия, 10 мая. Названы имена украинских командиров, отдавших приказ вести огонь по территории ДНР в День Победы. В Донецке открывается художественная выставка. Разведка ЛНР обнародовала новые сведения о воровстве в рядах ВСУ. Донецкие гимнасты отправились в Белгород. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Басурин об обстрелах 9 мая

Украинские силовики не прекращали обстрелы Донбасса даже в День Победы. Больше всего досталось жителям села Безыменное на юге ДНР. Там массированный огонь украинской артиллерии уничтожил и повредил семь жилых домов.

Сегодня военное командование ДНР огласило список частей и подразделений ВСУ, причастных к этому обстрелу.

«По данным нашей разведки, для нанесения артиллерийских ударов личный состав подбирался из пронацистски настроенных военнослужащих и подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты, 40-й отдельной артиллерийской бригады и полка «Азов», — сообщает Эдуард Басурин, заместитель командующего оперативным командованием ДНР.

Известны и имена некоторых украинских командиров, приказавших своим подчиненным «поздравить» дончан таким своеобразным образом. В 40-й бригаде приказ открыть огонь отдал полковник Панченко. Начальником расчета 152-мм орудия «Гиацинт-Б», ведшего огонь по мирным жителям, был украинский сержант по фамилии Обоиста.

Следственный комитет РФ, напомним, уже возбудил уголовные дела против нескольких украинских военнослужащих и офицеров, причастных к обстрелам мирных жителей в Донбассе в нарушение всех международных норм и минских договоренностей.

Выставка «Мы победим!»

Проведя торжества по случаю 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Донецкая народная республика готовится отметить следующую памятную дату. Завтра, 11 мая, ДНР третий раз отмечает День республики.

Накануне годовщины образования ДНР в донецкой галерее «АртДонбасс» открылась выставка «Мы победим!». В экспозицию вошли работы российских и донецких живописцев, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Экспонаты выполнены в совершенно разных стилях и техниках, тем не менее всех их объединяет общая тема: жизнь Донбасса во время гражданской войны.

«Данные работы выполнены мастерами в период с 2014 по 2017 год. Около 50 авторов представили здесь свои произведения. При этом среди участников как мэтры, так и студенты. Отмечу, что каждая работа наполнена переживаниями авторов по поводу событий, которые происходят в Донбассе на протяжении трех военных лет», — сообщила директор галереи «АртДонбасс» Екатерина Калиниченко.

Контрабанда оружия

Уже ни для кого не секрет, что за годы гражданской войны черный рынок оружия на Украине вырос до опасных размеров. Оружие и даже военная техника уходит со складов ВСУ в Донбассе, а затем распространяется по всей территории Незалежной. Сегодня разведка Народной милиции ЛНР в очередной раз подтвердила эту простую истину свежими фактами.

«По информации нашей разведки, командир 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Водолазский в срочном порядке пытается восстановить разграбленное вооружение и технику в своей бригаде, поскольку ожидается прибытие комиссии из штаба АТО во главе с заместителем начальника вооружения Вооруженных сил Украины с целью проверки реального положения дел», — рассказывает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Ранее представитель народной милиции сообщил, что прокуратура Украины возбудила ряд уголовных дел на командиров 54-й бригады ВСУ за незаконный вывоз оружия из так называемой зоны АТО и его последующий сбыт.

Донецкие гимнасты отправляются в Белгород

Сборная команда ДНР по художественной гимнастике отправляется в российский Белгород. Там она примет участие в XXII турнире «Кубок Риммы Фроловой». Первые день турнира сегодня, продлится он до 13 мая.

«Мы сегодня отправляемся в Белгород, чтобы принять участие в XXII традиционном турнире «Кубок Риммы Фроловой». Мы впервые участвуем в таком серьезном состязании. У наших девочек будут сильные соперники, но я надеюсь на победу, которая даст нам возможность профессионально расти», — рассказывает тренер сборной Ирина Климова.

На турнире ДНР представят пять юных гимнасток. Всего за Кубок Риммы Фроловой будут бороться около шести сотен спортсменок из Москвы, Воронежа, Курска, Орла и других городов Российской Федерации.